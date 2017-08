Tutte le date italiane

La band inglese ha fissato una serie di performance live per l'estate 2017, saranno quattro i concerti nel bel Paese dopo la partecipazione al concerto del Primo Maggio a Roma.

Impegnati in tournèe dopo la pubblicazione del loro ultimo album In Dream, edito nel 2015, faranno tappa in Italia con quattro concerti, a partire dal prossimo 21 giugno all'Ippodromo di San Siro (come apertura ai Kings Of Leon). Gli Editors che hanno conquistato l'Italia già ai tempi di 'A Ton Of Love', uno dei pezzi più trasmessi dalla radio nel 2013, continuano ad accrescere il già nutrito stuolo di fan.

La band di Stafford, dopo San Siro a giugno, sarà con i Cult come co-headliner al Pistoia Blues giovedì 6 luglio. Sempre a luglio li vedremo esibirsi sabato 22 luglio al Siren Festival di Vasto (Ch) e giovedì 27 luglio a Tarvisio (Ud) in occasione del 'No Borders Music Festival'.

Non finisce qui perché la band di Tom Smith, finita l'estate e in procinto di registrare il sesto album, promette altre due esibizioni a settembre: venerdì 1 settembre all'Home Festival di Treviso e sabato 2 settembre al Magnolia d Milano.