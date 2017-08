Quota quattro con Little Dark Age

Arriva il loro quarto lavoro discografico con il titolo di Little Dark Age anticipato da 5 nuovi brani presentati live e un video teaser su instagram.

Rock psichedelico condito di synth pop ed elettronica questo il biglietto da visita della band newyorchese di Benjamin 'Ben' Goldwasser e Andrew VanWyngarden che ritornano con un nuovo album. L'ultimo lavoro risale al 2013, il disco omonimo MGMT, ha consolidato il successo della band facendogli aggiudicare anche la 14esima posizione della Billboard 200.

Il nuovo album Little Dark Age degli MGMT era già stato annunciato in uscita per lo scorso anno ma una serie di imprevisti hanno rimandato la pubblicazione del LP di inediti. Adesso invece Little Dark Age è in dirittura di arrivo anche se non si conosce la data precisa di uscita sul mercato.

Gli MGMT hanno già presentato, durante il concerto al Beale Street Music Festival di Memphis Tennessee, ben 5 inediti che faranno parte del nuovo album. Ecco i nomi dei brani che hanno debuttato sul palco del festival: 'Little Dark Age', 'James', 'Goodbye Horses', 'Me And Michael' e 'When You Die'.

La band degli MGMT, per preparare i fan all'imminente uscita, ha anche postato un video teaser del making of del nuovo album Little Dark Age sul proprio profilo instagram.