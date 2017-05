Nuovo album in arrivo

Dopo 6 anni di attesa le stelle di Seattle tornano con un nuovo album dal titolo Crack-Up in uscita il prossimo 16 giugno via Nonesuch.

Il frontman dei Fleet Foxes Robin Pecknold ha ospitato, in un party a Los Angeles, 20 dei suoi più assidui seguaci di instagram. È proprio durante la festa che i fortunati hanno potuto ascoltare un anteprima musicale.

Robin Pecknold ha poi rivelato uno snippet del nuovo brano in un video tratto da questo recente ascolto. Il titolo della nuova canzone è 'I Am All That I Need/Arroyo Seco/Thumbprint Scar' e a confermalo c’è anche il padre dello stesso Robin sul suo profilo instagram.

La band è dal 2011, quando pubblicò Helplessness Blues, che non usciva con un nuovo disco e già una prima sommaria recensione l'abbiamo avuta. Nei commenti del video è sempre il padre di Robin Pecknold che ci fornisce un'anticipazione di come sarà il futuro lavoro dei Fleet Foxes dicendo: 'Grazie a certi privilegi genetici, ho l'accesso e ho ascoltato l''ntero album più di 150 volte. E non mi sono ancora stancato di farlo'.

Un'idea sull'originalità del nuovo album Crack-Up ce lo siamo fatto anche noi ascoltano il singolo di nove minuti 'Third Of May/Ōdaigahara' pubblicato poco tempo fa.