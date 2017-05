Il video-teaser di un nuovo inedito

E da twitter che arriva un indizio su un possibile nuovo brano della band di Matt Bellamy. Pochi secondi per mostrare i Muse alle prese con un making of di una clip.

L'ultimo album della band del Devonshire lo sappiamo bene è Drones del 2015 e da allora tanti sono stati i segnali di un possibile seguito di questo disco. Anche lo scorso marzo la band ha annunciato che presto pubblicherà il lavoro discografico che li sta impegnando in studio ma niente più, nessun notizia sulla data o sul nome dell'album.

Solo la dichiarazione di Bellamy ci fa ben sperare prospettando anche una svolta acustica della band. Ecco quanto affermato dal cantante: 'So di averlo detto per tutti i nostri album usciti fino ad ora, ma sento che questa è la volta giusta per fare qualcosa con un sound più spoglio'.

I fan dei Muse restano in trepidante attesa, in particolar modo dopo che uno di loro, lo scorso aprile, ha incontrando Bellamy e soci all'uscita da uno studio londinese, riportando la rivelazione che la band aveva tre canzoni fra le mani, due 'heavy' e un'altra decisamente meno.

Il teaser di twitter di ieri a rigor di logica dovrebbe riguardare un nuovo inedito dei Muse ma è ancora presto per dirlo. Di sicuro c'è che la band partirà con un tour mondiale dal 20 maggio in nord America arrivando in Europa in estate. Le tappe confermate nel vecchio continente sono quelle in Irlanda a Belfast il 23 agosto e quelle in Inghilterra il 25 agosto al Leeds Festival e il 27 al Reading Festival.