Il nuovo inedito dopo 'Senza'

'Non caderci mai più' è il titolo della nuova canzone della band romana che pubblica già il secondo singolo non incluso nell'album Completamente sold out.

Solo lo scorso aprile i TheGiornalisti hanno pubblicato il brano 'Senza' e adesso alla vigilia di due concerti evento tornano con una canzone nuova di zecca intitolata 'Non caderci mai più'. Entrambi i brani non fanno parte del loro ultimo lavoro discografico Completamente sold out e in realtà ancora non si sa nemmeno se verrano incluse in futuro, dato che la band non accenna a nessuna possibile di ristampa.

L'unica cosa certa è che il nuovo singolo 'Non caderci mai più' sarà presentato live al pubblico durante i due appuntamenti di Roma e Milano. Il primo concerto è proprio domani 9 maggio al Palalottomatica e poi sarà la volta del Forum di Assago giovedì 11 maggio.

Durante i concerti denominati 'Completamente senza' la band capitanata da Tommaso Paradiso sarà affiancata da importanti nomi: Elisa, Luca Carboni, Fabri Fibra e Calcutta. Al momento il brano 'Non caderci mai più' è disponibile all’ascolto online.