In versione Lento/Veloce

Il cantautore laziale arriva con un nuovo video per l’'state 2017 e per la clip del brano Lento/veloce si lascia ispirare dal celebre film 'Una notte da leoni'.

È stato pubblicato poche ore fa il video ufficiale del brano Lento/veloce tratto dall'ultimo album di Tiziano Ferro, 'Il mestiere della vita', pubblicato a dicembre 2016. L'album, il sesto nella carriera del cantante, è un album bipolare come lo ha definitivo lo stesso Tiziano, che racconta il suo mondo diviso tra tormento e gioco.

'Il mestiere della vita' è stato pubblicato anche in spagnolo con il titolo 'El oficio de la vida' e contiene le collaborazioni con due artiste spagnole ma non quella con la Consoli. La cantantessa nazionale ha, infatti, duettato con Tiziano Ferro nel brano 'Potremmo ritornare', secondo singolo estratto dall'album a ottobre 2016.

Per il video di Lento/veloce Tiziano invece collabora per la scrittura con Emanuela Dabbono e per la regia con Gaetano Morbioli di Run Multimedia. Quello che ne viene fuori è una clip, interamente girata a Las Vegas, ispirata al celebre film del 2009 di Todd Philips, Una notte da leoni.

Inoltre il brano Lento/veloce è stato scelto anche come colonna sonora dello spot Cornetto Algida, dopo Cremonini, Fedez e J Az, tocca a Tiziano Ferro rinfrescare le note dell'estate 2017.