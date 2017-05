Three Rings è il nuovo singolo

Questa indie rock band di Brooklyn ritorna a far parlare di sé con il nuovo singolo Three Rings tratto dal loro album ancora in preparazione.

Sono trascorsi cinque anni da Shields, il loro ultimo lavoro discografico uscito nel 2012, e solo adesso i Grizzly Bear si apprestano a pubblicare un nuovo brano intitolato Three Rings dopo l'alone di suspence creato negli scorsi mesi.

I Grizzly Bear, infatti, per annunciare la lavorazione del nuovo disco hanno ben pensato di disseminare il web di una serie di indizi, più precisamente 14 video teaser postati su instagram con tanto di geolocalizzazione al seguito.

Con la nuova canzone Three Rings, i Grizzly Bear disvelano un accattivante sound derivato dall'intreccio di chitarra, basso e sintetizzatore che si muovono su incalzante batteria jazz. Su tutto questo spicca la voce del cantante e chitarrista Ed Drone, che sembra quasi volteggiare nell'aria per tutto il brano, raggiungendo il picco massimo nel verso 'Don't you feel it all come together'.

Non sappiamo ancora molto del nuovo album, a parte il brano Three Rings e una delle poche indiscrezioni rilasciate da Droste durante un'intervista nell'aprile 2016 che definì il futuro progetto musicale come 'more adventurous'.