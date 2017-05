Arriva Lemonade special edition

A un anno dalla pubblicazione del visual album Lemonade, la cantante decide di proporre la sua ristampa in un box set dal titolo How To Make Lemonade Box Set, venduto alla modica cifra di $299.99.

Lemonade è stato l'album più venduto al mondo nel 2016 raggiungendo 2,5 milioni di vendite nel solo formato fisico e digitale alle quali sarebbe opportuno aggiungere anche lo streaming online. Insomma numeri da capogiro per questo ultimo lavoro della poliedrica Beyoncé che continua a collezionare riconoscimenti. L'ultimo in ordine cronologico è stato il Peabody Award, un premio riconosciuto alle sole eccellenze del mondo televisivo, radiofonico e del web.

Il fortunato album Lemonade sarà così dato in ristampa e uscirà sul mercato il cofanetto How To Make Lemonade Box Set in edizione limitata ma ricco di sorprese. Comprenderà infatti una versione in vinile color limone, download di brani e visual e un libro di 600 pagine con i dietro le quinte dell'album. In aggiunta ci sarà una poesia firmata da Warsan Shire e la prefazione del Dr. Michael Eric Dyson, il tutto disponibile per un numero limitato, solo 2500 copie.

La cantante ha però pensato anche ad una versione meno elaborata e molto più accessibile. La ristampa di Lemonade sarà anche in versione doppio LP al costo di $29.98.