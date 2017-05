Un nuovo singolo in arrivo

La cantautrice americana dalle origine italiane che è stata la rivelazione del 2016 torna a pubblicare un nuovo singolo dal titolo Strange.

Oggi 5 maggio sarà in rotazione radiofonica Strange, il nuovo singolo di LP, al secolo Laura Pergolizzi, tratto dal suo nuovo album Death Valley. L'EP composto da quattro brani ai quali si aggiunge il nuovo Strange andrà in ristampa anche oggi dopo aver scalato le classifiche con il tormentone Lost On You.

LP sta consolidando una lunga carriera che fino ad adesso si era sviluppata solo dietro le quinte della scena musicale. È noto a tutti ormai che la cantante di Huntington, Long Islands, ha lavorato come autrice per grandi nomi: Rihanna, Cher, Cristina Aguilera, Rita Ora e tanti altri.

Laura Pergolizzi continerà ad esibirsi in Italia molto presto dopo i sold out registrati a novembre dello scorso anno. Ha infatti confermato ben sette date estive nel bel Paese eccole nel dettaglio: