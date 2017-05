Nuovo album e sul palco con i Green Day

I punk rocker Rancid annunciano con un tweet sul loro profilo ufficiale l'uscita del nuovo album dal titolo Trouble Maker sul mercato a partire dal prossimo 9 giugno.

Il loro ultimo lavoro discografico risale a tre anni fa quando pubblicarono l'album 'Honor Is All We Know', oggi Tim Armstrong e soci annunciano un disco di inediti di 19 tracce intitolato Trouble Maker che è anticipato dal singolo Ghost Of A change.

Per il loro nono album la band uscirà con l'etichetta Hellcat/Epitaph Records a conferma del loro ritorno sotto l'ala di Brett Gurewitz, fondatore della Epitaph Records, che ha prodotto il nuovo album Trouble Maker.

Il brano apripista Ghost Of A change cattura con un incalzante giro di batteria e chitarra dal sapore decisamente più scanzonato e ottimistico del testo che recita 'Maybe someday we’ll get a new start / We’ll be back one day / You’ve only got a ghost of a chance, my brother'.

Il disco Trouble Maker sarà disponibile a partire dal 9 giugno in versione CD, digitale e vinile con in più una versione deluxe che include due bonus track: 'We Arrived Right on Time' e 'Go on Rise Up'.

A seguito dell'uscita del nuovo album vedremo i Rancid impegnati, tra giugno e luglio, a partecipare a numerosi festival europei come band di supporto dei Green Day.