In ristampa OK computer

A venti anni di distanza dalla sua uscita la band annuncia la ristampa ufficiale dell'album OK Computer con il titolo OKNOTOK in uscita il prossimo 23 giugno.

OK computer è stato il terzo album dei Radiohead, quello che più di ogni altro ha segnato la loro carriera musicale ma che ha anche rappresentato un punto di svolta nel panorama indie rock mondiale. Gli indizi che i Radiohead stessero preparando qualcosa di sensazionale c'erano tutti. Sui muri di grandi città come Amsterdam, Berlino, New York, Los Angeles e Londra erano apparsi, infatti, poster che riportavano il testo di 'Fitter Happier'.

Per non parlare dell'ultimo video, girato sul web negli scorsi giorni, nel quale si sentiva una voce da bimba recitare il testo di 'Climbing Up The Walls'.

La band, in occasione del ventennale dell'uscita del disco avvenuta il 21 maggio del 1997, ha deciso di pubblicare una ristampa che conterrà oltre ai brani originali anche un altro CD/LP con 8 B-sides e ben tre inediti: 'I Promise', 'Lift' e 'Man Of War'.

Ma non finisce qui perché a OKNOTOK, ristampa ufficiale di Ok Computer prevista per il prossimo 23 giugno, seguirà a luglio un cofanetto speciale, il OKNOTOK Boxed Edition, con all'interno un libro di 48 pagine di schizzi di Donwood e Tchock, tre vinili 33 giri da 180 grammi, un mixtape su cassetta e ancora 104 pagine di appunti di Thom Yorke che risalgono al periodo di registrazione dell'album originale.