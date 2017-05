Tre inediti e un nuovo album in arrivo

Presto un nuovo disco in uscita per l'estate ma intanto il gruppo indie rock di Los Angeles rilascia tre inediti: Doing It for the Money, S.H.C. e Pay the Man.

I tre ragazzi di Los Angeles ritornano sulla scena musicale dopo l'album di successo del 2014 Supermodel. L'estate 2017 aspetta il loro nuovo album di inediti, ancora senza nome ma che sarà distribuito da Columbia Records, anticipato da tre nuovi brani disponibili all'ascolto in streaming.

Si tratta dei singoli Doing It for the Money, S.H.C. e Pay the Man inseriti dai Foster The People al momento in un EP intitolato 'III' ma non si sa ancora se faranno parte anche del nuovo lavoro discografico.

Al momento i Foster the People sono impegnati in una tournée mondiale che li vedrà protagonisti nel vecchio continente in numerosi live: il 4 luglio a Budapest, il 5 a Bratislava, il 6 a Hradec Kràlové in Repubblica Ceca, l'8 luglio a Madrid e il 9 a Barcellona poi sarà la volta di Parigi l'11 luglio e Amsterdam il 12 per concludere con i live di Londra il 13 e Lisbona il 15 luglio.

Aspettando l'uscita del nuovo album possiamo ascoltare i nuovi brani direttamente sul canale youtube della band oppure sulle maggiori piattaforme di streaming online.