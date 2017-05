Due concerti estivi in Italia

Nicholas Godin e Jean-Benoit Dunckel saranno presto in Italia con due performance live al Sexto 'Nplugged (PN) e allo Zanne Festival di Catania.

E da un po' di tempo che il duo francese ha abbandonato la sala di incisione, l'ultimo album di inediti è stato 'Love 2' del 2009, mentre lo scorso anno per festeggiare il ventennale della loro carriera hanno pubblicato Twentyears, antologia doppia dei loro migliori brani.

Ancora prima nel 2012 escono con il singolo 'Le voyage dans la Lune' colonna sonora del film restaurato Viaggio nella Luna. Il gruppo degli AIR e le loro sonorità elettroniche rarefatte ritornano a suonare in Italia in due date già fissate anche se è possibile che se ne aggiungano delle altre.

All'interno del tour di supporto all'album Twentyears, Godin e Dunckel per la gioia dei fan italiani, annunciano due performance live: il 20 luglio al Sexto 'Nplugged, festival di Sesto al Reghena in provincia di Pordenone e poi il 22 luglio allo Zanne Festival di Catania. I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.