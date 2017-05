Due inediti e un'unica data in Italia

Sono A Dog Called Money e I'll Be Waiting i nuovi brani rilasciati in streaming dalla poetessa del rock Polly Jean presto in concerto in Italia in un'unica data a Torino.

Entrambe le canzoni sono state registrate negli studi Somerset House di Londra nel gennaio 2015 quando PJ Harvey completava l'album The Hope Six Demolition Project e solo adesso sono state offerte all'ascolto in streaming in tutto il mondo.

C'è di più però, la cantante ha deciso di includere A Dog Called Money e I'll Be Waiting in uno speciale doppio vinile, dalla tiratura limitata di 2000 copie, che la cantautrice distribuirà durante le date del suo tour in Nord America. È probabile che entrambi i brani A Dog Called Money e I'll Be Waiting saranno inseriti in scaletta da PJ Harvey durante il suo unico concerto in Italia previsto il prossimo 25 agosto al TOdays Festival di Torino.

Il brano A Dog Called Money è stato lanciato durante la diretta radiofonica della BBC nel programma di Lauren Laverne e fa parte anche del radio-drama On Kosovo Field.

On Kosovo Field è una produzione radiofonica scritta da Fin Kennedy ispirata agli appunti di viaggio in Kosovo della cantante.