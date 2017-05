Un evento speciale al cinema

Dal 30 maggio fino al 2 giugno ritornano i Beatles al cinema con un esclusivo film documentario dal titolo The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond di Alan G. Parker.

L'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band compie 50 anni, e proprio in occasione dell'anniversario della pubblicazione di uno dei dischi più belli di sempre, il regista Alan G. Parker, propone un film documentario sui favolosi quattro di Liverpool.

Nel film vedremo proprio il periodo d'oro dei Beatles durante le fasi di registrazione dell'album nel mitico studio degli Abbey Road, il tutto contornato da interviste e immagini inedite. Il documentario The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond sarà disponibile dal 30 maggio al 2 giugno e offrirà una finestra privilegiata su una delle fasi più prolifiche della carriera musicale dei ragazzi di Liverpool.

Il film documentario The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond arriva dopo 'Eight days a week' che aveva indagato sulla nascita del mito e i loro migliori live per raccontarci il periodo in cui Lennon e soci bloccarono i loro tour per produrre in sala di registrazione. Dalla nascita delle canzoni al lancio dell'album che ha rivoluzionato la loro avventura, tutto questo nel nuovo film di Parker, che sarà nelle sale cinematografiche per soli 4 giorni.

