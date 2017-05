È ufficiale il loro amore per l'Italia

Ti amo è il titolo del nuovo album della band francese la cui uscita è fissata il prossimo 9 giugno, intanto i cinque ragazzi d'oltralpe presentano il primo singolo J-Boy.

Sarà un album di emozioni semplici il nuovo lavoro dei Phoenix che arriva a distanza di quattro anni da Bankrupt. L'album Ti amo, il nome è tutto un programma, è ispirato alle atmosfere tipiche italiane di indolente romanticismo, estati in spiaggia, jukeboxe in sottofondo e passioni sotto il sole. Non a caso 5 titoli dei 10 brani presenti nell'album sono in italiano.

Il nuovo disco uscirà il prossimo 9 giugno per l'etichetta Loyate/Glassnote con l'intento, a quanto dice la band, di rimarcare le loro radici europee e latine attraverso questa immagine dell'Italia. Così oggi i Phoenix propongono il primo singolo estratto dall'album dal titolo J-Boy.

La canzone J-Boy era stata già presentata nello spot della Calvin Klein realizzato dalla regista Sofia Coppola che è anche la moglie di Thomas Mars cantante del gruppo. Adesso il brano arriva nella sua versione integrale per anticipare il nuovo disco Ti amo.