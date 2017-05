Il flop del secondo singolo

Bon Appétit è il titolo del secondo singolo anticipatore del nuovo album della cantante californiana che per l'occasione collabora con il gruppo hip hop dei Migos.

Già poche ore dopo l'uscita di Bon Appétit sono apparse via twitter le prime lamentele dei fan di Katy Perry. Le attese, tutte smentite, per questo nuovo brano erano tante perché tutti si aspettavano che la cantante duettasse con Ariana Grande.

Nel nuovo brano Bon Appétit invece la cantante duetta con il trio hip hop statunitense dei Migos, un gruppo quasi sconosciuto al pubblico italiano ma famoso nel panorama statunitense per la loro musica hip hop a suon di ritmi latino americani.

Il secondo estratto (il primo è stato Chained to the Rhythm) del nuovo album di inediti della Perry, che uscirà prima dell'estate, vede la cantautrice duettare con i tre rapper di Lawrenceville in Georgia. Il gruppo dei Migos ha debuttato nel 2015 con l'album Yung Rich Nation anche se il primo singolo di successo è stato il brano Versace del 2013 arrivato alla 99esima posizione della Billboard Hot 100.

Nella copertina del video di Bon Appétit vediamo solo le loro mani pronte ad agguantare la testa di Katy Perry servita su un piatto. Vedremo dove arriverà questo nuovo brano della cantante mentre il precedente Chained to the Rhythm realizzato in collaborazione con Skip Marley continua a scalare le classifiche.