Il lato femminile del jazz

È in arrivo un nuovo album per la pluripremiata jazzista canadese che sarà presto anche in Italia con due concerti a Milano e Roma.

La cantante e pianista jazz Diana Krall in poco più di 15 anni di carriera ha già sulle spalle 5 Grammy Award, 9 dischi d'oro, 9 di platino e 7 multi-platinum ed è stata l'artista jazz donna più venduta e ascoltata dell'ultimo decennio. Oggi ritorna a incidere un album dal titolo Turn Up The Quiet la cui uscita è prevista il prossimo 5 maggio.

Ha pensato a tutto lei nella progettazione del disco, arrangiamenti e repertorio che punta sulla grande tradizione americana. Per la produzione di Turn Up The Quiet la jazzista si è avvalsa in sala di incisione di tre formazioni diverse di artisti: Christian McBride al contrabbasso, Russel Malone alla chitarra e Karriem Riggins alla batteria solo per citarne alcuni.

Diana Krall partirà presto con un tour mondiale dal Nord America per arrivare in autunno in Europa. Le date italiane della jazzista solo soltanto due quella di Milano al Teatro degli Arcimboldi il 12 ottobre e quella di Roma all'Auditorium Santa Cecilia il 13 ottobre.