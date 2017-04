Sold out in Europa e un album in arrivo

Hitstory European Tour è il nome della tournèe europea che sta registrando sold out in tutte le maggiori città del vecchio continente ma la cantante senese non si ferma qui. Un nuovo album di inediti è in uscita il prossimo 27 ottobre.

Sono trascorsi quattro anni dall'ultimo album di inediti 'Inno' pubblicato nel 2013 mentre la raccolta 'Hitalia' (primo disco di sole cover) è entrato sul mercato a dicembre 2014. Adesso Gianna Nannini annuncia un nuovo album che arriverà il prossimo autunno, il 27 ottobre, e sarà presentato dal vivo in Italia in tre date già programmate dalla cantante.

Gianna Nannini sarà il 2 dicembre a Roma al Palalottomatica, il 4 dicembre a Milano al Mediolanum Forum e il 6 dicembre a Firenze al Nelson Mandela Forum. Le prevendite dei tre concerti partiranno domani 28 aprile sul circuito ticketone e negli altri punti vendita autorizzati.

La Gianna nazionale al momento riceve plausi da tutto il pubblico europeo registrando un sold out dopo l'altro, l’ultimo lo scorso 22 aprile all'Olympia di Parigi. L'Hitstory European Tour, partito il 25 marzo da Losanna, ha ancora altre tappe in programma. Gianna Nannini sarà in concerto a Bruxelles, Bucarest e Sofia per concludere infine la sua performance europea in importanti festival in Germania, Svizzera ed Austria.

A seguito del grande successo internazionale la cantante ha progettato di incidere i suoi migliori brani anche in lingua inglese e francese.