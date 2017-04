Ritorna con un nuovo album

Shania Twain ritorna dopo 15 anni di assenza dalla scena musicale con un nuovo disco e un singolo apripista in uscita a giugno.

La cantante canadese annuncia la sua voglia di ricominciare a produrre musica e il primo assaggio del suo rinato fervore artistico è il singolo Life's About to Get Good in uscita il prossimo mese di giugno. Questo brano farà parte del suo nuovo album che sarà sul mercato a partire dal mese di settembre.

Shania Twain ha dichiarato di trovarsi a fissare l'oceano dalle finestre della sua casa quando ha avuto l'ispirazione per scrivere la canzone Life's About to Get Good, arrivando ad una riflessione sul bene e il male e sull'approccio verso la vita.

'Sono qui immobile in questo passato di negatività, ma è così bello fuori. Non sono nello spirito di scrivere una canzone di autocommiserazione. Non si può avere il buono senza il male. Ed è questo quello di cui parla la canzone, dall'inizio alla fine'.

Shania ha intenzione di presentare il nuovo singolo sul palco dello Stagecoach Country Music Festival di Indio (California), uno dei più importanti festival di musica country di tutti gli Stati Uniti, sabato prossimo il 29 aprile.

La performance, che la vedrà debuttare per la prima volta allo Stagecoach Country Music Festival, includerà anche alcuni dei suoi più grandi successi come 'Any Man of Mine', 'Man! I Feel Like a Woman', 'That's Don't Impress Me Much' e 'You're Still the One'.