Contro ogni Blonde Ambition

Presto sarà realizzato un bioepic sulla sua carriera ma Madonna proprio non ci sta e lo dice chiaramente su instagram.

È da ieri che la notizia di un film sulla famosa Louise Veronica Ciccone imperversa sul web ma, la vera notizia è proprio la reazione della cantante, che non è per niente entusiasta del progetto.

Sarà la sceneggiatura di Blonde Ambition elaborata da Alyse Hollander alla base del film che racconta gli esordi discografici di Madonna ma non soltanto quelli. Particolari della sua vita privata e familiare e l'ambiente misogino in cui si è ritrovata a dover lottare per emergere saranno i punti cardine del bioepic, di cui ancora non si conosce né il regista né l'attrice protagonista.

I produttori del prossimo lavoro cinematografico sulla vita della regina del pop saranno invece Michael De Luca, Brett Ratner e John Zeozirny, che hanno risposto con entusiasmo a una trama basata negli anni 80 quando Madonna pubblicò il suo primo album eponimo.

La cantante però non transige sull'idea e a chiare lettere attraverso un post di instagram esprime tutto il suo disaccordo. Il messaggio di Madonna è chiaro e non può essere certo frainteso:

'Nessuno sa quello che so io e quello che ho visto. Solo io posso dire la mia storia. Chiunque altro è un ciarlatano e uno sciocco. In cerca di gratificazione immediata senza fare il lavoro. Si tratta di una malattia nella nostra società'.