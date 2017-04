Nuovo album in arrivo

Il prossimo 19 maggio uscirà sul mercato discografico Neva Left il 15esimo album in studio del rapper americano.

L'album Neva Left è la naturale prosecuzione dell'ultimo lavoro di Snoop Dogg del 2016 Coolaid nel quale era stato affiancato da Just Blaze, Swizz Beatz e Timbaland. Nel nuovo album il rapper cerca di concentrare tutte le fasi di un'onorata carriera lunga ormai 25 anni. Proprio per questo ha deciso di utilizzare come immagine di copertina dell'album una sua foto di quando era giovane.

Il rapper di Long Beach afferma che l'album riflette la sua evoluzione personale oltre a quella discografica e che nonostante in questi anni si sia buttato in svariati progetti la musica rimane il collante alla base di tutto.

Snoop Dogg ha recentemente pubblicato il singolo Promise You This e adesso a pochi mesi dal debutto di Neva Left regalerà ai fan che decidono di preordinare l'album, un nuovo singolo dal titolo Mount Kushmore realizzato in collaborazione con Redman, Method Man e Cypress Hill's B-Real.

Il rapper della west coast intanto annuncia il suo Mount Kushmore Wellness Retreat Tour che lo vedrà impegnato in 16 concerti con molti ospiti speciali, ecco alcuni nomi: Wiz Khalifa, Cypress Hill, Method Man, Redman, Lil Uzi Vert, Berner e Flatbush Zombies.