Ispirata dalle Muse per il nuovo album

Ritorna con Native Invader un nuovo album in uscita l'8 settembre e un tour mondiale con tappa anche a Milano.

Sono le Muse a quanto afferma la cantautrice americana ad averla ispirata per il suo ultimo lavoro discografico Native Invader, il 15esimo della sua carriera. L'album parla della Natura e della sua capacità di rinnovarsi e guarirsi da sola. Inoltre Tori Amos continua ad affrontare l'annoso quesito, come in molti altri suoi dischi, della parte distruttiva interpretata dal genere umano nella storia della Terra.

Il disco arriva dopo l'ultimo lavoro di Tori Amos del 2014 Unrepentant Geraldines entrato nella top 10 di Billboard, e sarà distribuito a partire dal prossimo 8 settembre dall'etichetta Decca Records. Prima di questo album la cantante era uscita con il singolo Flicker nel 2016 utilizzato per la colonna sonora del documentario di Netflix 'Audrie and Daisy' sugli stupri nelle scuole superiori.

L'album Native Invader sarà promosso attraverso un tour mondiale che partirà dall'Europa il 6 settembre. Dopo una serie di tappe nel vecchio continente, tra le quali spicca anche la data italiana al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 17 settembre, Tori Amos tornerà a casa per proseguire la tournèe tra Stati Uniti e Canada.

I biglietti del concerto di Milano del 17 settembre saranno disponibile in preorder a partire da domani 26 aprile per tutti gli iscritti a My Live Nation, dopo questa prevendita di 48 ore partirà la vendita generale il 28 aprile tramite il circuito TicketOne.