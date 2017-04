Il nuovo album riaccende la faida familiare

Liam Gallagher a quanto pare continua ad attaccare il fratello Noel anche nel nuovo album da solista 'As you were'. Il 44enne rocker di Manchester nel suo primo lavoro da solista avrebbe inserito in una delle tracce un esplicito messaggio diretto al fratello maggiore, non a caso il brano in riporta il titolo 'Never Wanna Be Like You'.

Queste indiscrezioni rivelate sul The Sun non sono certo le uniche frecciatine che Liam ha rivolto al fratello. Dalla finestra social del suo profilo twitter Liam, infatti, continua ad inviare sprezzanti messaggi e provocazioni al fratello e a tutti i suoi fan.

Come quelle relative all'interpretazione, durante i suoi prossimi live show in giro per l'Europa e il Nord America, di brani famosi degli Oasis come 'Don't Look Back In Anger' e 'Rocking Chair' perché testuali parole: «È quasi ora che vengano suonati come si deve».

Il titolo del primo singolo del solo album 'As you were' è stato twittato più di un mese fa e si chiama 'Not for sale'. Grande attesa quindi per questa produzione musicale di Liam Gallagher che dopo Oasis e Beady Eye continua a far parlare di se più per il suo odiato rapporto fraterno che per la sua carriera artistica.

L'ex Oasis intanto si prepara ai live estivi: il 6 luglio al festival Exit in Serbia, dal 13 al 17 luglio al festival Benicàssim in Spagna, il 22 e il 23 luglio canterà al Lollapalooza di Parigi ed infine il 4 e 6 agosto al Osheaga Music & Arts di Montreal in Canada. Unica data italiana sarà invece quella del 1 settembre al Home Festival di Treviso.