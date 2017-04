In Italia con un nuovo album

È dal profilo di facebook che la band di Dolores O'Riordan annuncia un nuovo album dal titolo 'Something else' in uscita il prossimo 28 aprile.

I The Cranberries ritornano a fare musica dopo una lunga pausa, l'ultimo album è stato 'Roses' pubblicato nel 2012, e lo fanno con un album che ripropone i migliori successi e aggiunge anche tre nuovi inediti. L'annuncio fatto sui social parla di una nuova veste sonora per canzoni che li hanno resi famosi come Dreams o Linger.

La band nell'ultimo anno è stata supportata dall'Irish Chamber Orchestra durante una serie di session all'Università di Limerick che hanno deciso l'impostazione dei brani. Si tratterà, infatti, delle versioni acustiche dei migliori brani dei The Cranberries che costituiranno la tracklist di tredici canzoni del nuovo album 'Something else'.

Nell'album in uscita tra pochi giorni, il prossimo 28 aprile, saranno presente anche tre inediti dai titoli: The glory, Rupture e Why. In attesa di questa versione acustica dei The Cranberries vi segnaliamo le date italiane del loro tour. La band irlandese sarà il 23 giugno a Piazzola sul Brenta (PD), il 24 giugno a Firenze, il 26 luglio a Roma e il 27 giugno a Cattolica.