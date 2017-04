L'ex Pink Floyd con un nuovo album

Sono trascorsi ben 25 anni dall'ultimo album da solista di Roger Waters, ex membro dei Pink Floyd, che ritorna con un nuovo album di inediti dal titolo Is This The Life We Really Want?

Un titolo alquanto esplicativo se si pensa che l'artista ha deciso di raccontarci i tempi che corrono in questo suo lavoro discografico che arriva dopo Amused To Death pubblicato nel 1992.

Sarà Niel Godrich già produttore di Radiohead e Paul McCartney ad affiancarlo per l'uscita di Is This The Life We Really Want?, previsto per il prossimo 2 giugno via Columbia Records, ma disponibile in pre-order già da oggi venerdì 21 aprile.

L'ex frontman dei Pink Floyd nei 12 inediti dell'album riprende la critica contro il potere della televisione trattato nel precedente Amused to Death e lo fa lasciandosi affiancare in sala di registrazione da importanti nomi: Holly Proctor, Jonathan Wilson dei Muscadine, Rogger Manning, Gus Seyffert dei Willoughby e bassista di Norah Jones, Joey Waronker batterista per i R.E. M e Beck.

Il nuovo album di Waters sarà possibile acquistarlo in diversi formati: CD, versione digitale e vinile da 180 grammi. Di seguito la tracklist completa dell'album Is This The Life We Really Want?

Tracklist: