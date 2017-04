Dopo 40 anni di punk rock un nuovo album

La bionda più bionda del rock ritorna con un nuovo album, in uscita il prossimo 5 maggio, dal titolo Pollinator e lancia il video del brano Long time.

La band dei Blondie, guidata dalla bellissima Debbie Harry (71 anni), dopo aver anticipato il prossimo album qualche settimana fa con il video di Fun, distribuisce un altro assaggio del nuovo lavoro discografico con il videoclip di Long time diretto da Dikayl Rimmasch.

Lo stesso Rimmasch, che ha curato i video di Adele e Beyoncé, non è l'unico nome importante che spicca nel progetto dei Blondie che per la produzione di Pollinator hanno collaborato con Sia, Charli XCX, Jonnhy Marr degli Smith e Nick Valensi dei The Strokes.

Il disco è stato registrato negli studi newyorchesi Magic Shop (dove Bowie registrò negli ultimi anni) e ripercorre i migliori successi della band degli anni 80 arrivata fin qui con il proprio inconfondibile stile. Pollinator, sul mercato dal prossimo 5 maggio, sarà composto da 11 brani e disponibile in versione vinile rosso da 180 gr e in versione vinile bianco.

Pollinator sarà inoltre supportato da un tour mondiale che prenderà il via in aprile da Australia e Nuova Zelanda per poi spostarsi in Nord America in estate, per l'Europa invece bisognerà aspettare il prossimo autunno.