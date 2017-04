Buon sangue non mente

In occasione del concerto di Bogotà la band nu metal statunitense ha avuto un bassista d'eccezione: il dodicenne figlio d'arte Tye Trujillo.

È proprio il figlio adolescente di Robert Trujillo, bassista dei Metallica, che ha suonato il basso insieme ai Korn lo scorso 17 aprile durante un concerto a Bogotà in sostituzione di Reginald Fieldy Arvizu.

Il giovane bassista Tye, che suona già in una band chiamata The Helmets, ha avuto un battesimo d'eccezione ma sembra essersela cavata davvero bene, almeno a giudicare dai video in giro sul web che testimoniano la sua performance.

Tye Trujillo accompagnerà la band dei Korn per altre sette date in America Centrale tra cui i concerti in Brasile, Perù, Cile, Argentina e Colombia finché Arvizu con si ricongiungerà ai soci.

Il bassista Fieldy si è allontanato per motivi personali ma da come scrive su facebook ritornerà presto a suonare con i Korn, molto probabilmente il 6 maggio, quando prenderanno il via le date statunitensi del tour.