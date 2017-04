Video premiere, album e tour imminente

La band canadese dei Nickelback ha pubblicato sul proprio canale Youtube il video di Feed The Machine brano omonimo dell'imminente album in uscita a giugno.

La premiere del video di Feed The Machine, diretto da Simian Design, è stata condivisa online dalla band mentre è ancora impegnata con la realizzazione del loro nono album in studio, che sarà sul mercato dal prossimo 16 giugno.

Per i Nickelback fervono anche i preparativi per il tour di supporto al nuovo album che li vedrà impegnati in una lunga serie di live show per tutto il nord America. Il Feed The Machine Tour prodotto da Live Nation, pertirà il prossimo 23 giugno da Noblesville in Indiana. Durante i concerti saranno supportati da Shaman's Harvest, menre Cheap Trick e Daughtry saranno le special guest rispettivamente per le date canadesi e statunitensi.

Il singolo Feed the Machine, che anticipa l'omonimo album edito da BMG, ha già raggiunto la top 10 canadese delle rock radio e ottenuto l’undicesima posizione nella classifica Active Rock negli Stati Uniti.

I biglietti del Feed The Machine Tour invece sono in vendita con un numero l imitati di pacchetti VIP ancora disponibili per pochi spettacoli.