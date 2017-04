Tre demo originali riscoperti

I tre demo della band di Berkeley risalirebbero al periodo tra il 1992 e il 1993 proprio durante l'uscita di 'Dookie', l'album che li rese famosi.

Sono tre versioni originali delle canzoni 'J.A.R.', 'Having A Blast' e 'Don't Wanna Fall In Love' rese note sul web dal sito Green Day Authority. I brani sono stati registrati in studio dai Green Day proprio a cavallo delle pubblicazioni dei due album 'Kerplunk!' e 'Dookie' nei primi anni novanta.

Il primo brano 'J.A.R.' è stato creato per la colonna sonora del film Angus del 1995 ed inseguito inserito nella compilation Superhits del 2001. Le canzoni 'Having A Blast' e 'Don't Wanna Fall In Love' invece entrarono a far parte dell'album Dookie prima e della compilation Shenanigans dopo nel 2002.

L'ultimo album dei Green Day è stato 'Revolution Radio' edito ad ottobre 2016, da allora la band californiana è impegnata nella tournée mondiale che li vedrà esibirsi anche in Italia il prossimo 14 e 15 giugno rispettivamente a Piazza Napoleone a Lucca e all'Autodromo Nazionale di Monza.