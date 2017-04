Arriva The Cure il nuovo singolo

Lady Gaga sorprende il pubblico del Coachella Festival con i suoi più grandi successi e il nuovo brano The Cure.

È inutile dire che Miss Gaga sa sempre come stupire anche quando si tratta di uno dei più grandi festival degli Stati Uniti. Il Coachella Music Festival di Indio (California) che si terrà dal 14 al 16 e poi dal 21 al 23 aprile vedrà sul suo palco un nutrito stuolo di artisti tra i quali la poliedrica Lady Gaga si è aggiunta per sostituire Beyoncè.

Stefani Germanotta ha così approfittato del palco del Coachella Festival per regalare ai suoi fan una nuova chicca musicale che già spopola sul web. Il brano The Cure, presentato in scaletta, non solo rimbalza in streaming in tutto il mondo ma cinguetta sul social twitter con l'hashtag #thecure.

La cantante newyorkese non si è certo risparmiata durante la sua esibizione proponendo ben 19 brani tra i suoi migliori successi. Da Alejandro a Just Dance, Telephone, Born This Way e Bad Romance solo per citarne alcuni, Lady Gaga si è scatenata davanti a una platea di 100mila persone.

The Cure dopo essere stata condivisa in streaming e su iTunes subito dopo l'esibizione di Lady Gaga, sarà presto disponibile in versione studio. Il brano non è contenuto nel suo ultimo album Joanne e si discosta un po'dallo stile autobiografico di quest'ultimo per avvicinarsi all'elettro pop di sempre.