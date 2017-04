Il nuovo album da 'condividere'

Il terzo album della band di San Diego arriva per ricordarci che siamo tutti figli dello stesso cielo.

L'album dell'alternative blues band dei Little Hurricane, Same Sun Same Moon, sviluppa il pensiero che facciamo parte tutti dello stesso mondo condividendo così lo stesso sole e la stessa luna.

È questo che Anthony 'Tone' Catalano e Celeste 'C.C.' Spina, i coniugi californiani partiti dalla musica tradizionale americana, trasferiscono nel loro nuovo album, il terzo della loro carriera, così intriso di blues ma anche di influenze contrastanti.

Il singolo primo estratto dall'album Same Sun Same Moon si chiama OTL (acronimo di One True Love) è rimarca il pensiero di condivisione che costituisce il filo conduttore di tutto l'album. Un primo ascolto di OTL potrebbe far pensare che ci si trovi lontani dai precedenti lavori della band mentre man mano che il brano prende piede riemergono le melodie sommesse dei Little Hurricane. Quelle che poggiano le basi sulla profonda sensibilità blues della coppia.

Il disco Same Sun Same Moon è stato pubblicato lo scorso 14 aprile dalla Mascot Records e fa seguito ai precedenti lavori in studio del 2011 Homewrecker e del 2014 Gold Fever.