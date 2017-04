Con 'Good Goodbye' anticipano il nuovo album

I Linkin Park anticipano il nuovo album One More Light con il brano Good Goodbye realizzato con la collaborazione dei rapper Pusha T e Stormzy.

I Linkin Park fanno seguito al loro ultimo disco The Hunting Party edito nel 2013 con un nuovo lavoro discografico dall'impronta molto più morbida rispetto al consueto, che sta generando non poche preoccupazioni tra i fan più accaniti.

La band di Los Angeles che da oltre vent'anni porta alto il vessillo dell'heavy metal oggi si dimostra più incline ad un nuovo sound, tendenzialmente più soft, che risponde alla nuova vena creativa di Chester Bennington e soci. Durante un'intervista, infatti, il frontman dei Linkin Park si dice sicuro di voler prendere dei rischi con il nuovo album One More Light per espandere le proprie capacità di cantautori ed interpreti.

Il disco sarà disponibile dal prossimo 19 maggio, nel frattempo i Linkin Park propongono il loro primo singolo Good Goodby, nato dalla collaborazione con il rapper statunitense Pusha T e il rapper britannico Stormzy. Il brano è disponibile da ieri per l'ascolto in streaming.