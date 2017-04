Un Fenomeno di rapper

Il nuovo disco Fenomeno conferma il rapper di Sinigallia come uno dei pochi in Italia a discostarsi dalle regole del rap marketing nostrano.

Fabri Fibra al secolo Fabrizio Tarducci non insegue incessantemente le hit commerciali, rischiando tal vola di incorrere in qualche flop, per rimanere fedele al suo pensiero che trasferisce così crudo e senza filtri nell'ultimo album Fenomeno, disponibile dal 12 aprile.

Nell'album Fenomeno Fabri Fibra dimostra tutta la maturità dei suoi anni riuscendo a parlare con sottile ironia di una Italia dalle mille contraddizioni in balia dei social network e dei talent show. Aggiungendo a tutto questo un'analisi senza tanti fronzoli della propria vita privata.

Le canzoni 'Nessun aiuto' e 'Ringrazio' dedicate rispettivamente al fratello Nesli e alla madre denunciano un rapporto contraddittorio e spigoloso con la propria famiglia raccontato senza filtri.

Il video del singolo Fenomeno, omonimo dell'album, appena uscito è schizzato al primo posto tra i video più visualizzati di YouTube raggiungendo oltre 7 milioni di visite, così come lo stesso album è balzato al primo posto in classifica.

Fabri Fibra sarà presto in tour nei più importanti club d'Italia con il suo Fenomeno. La prima data prevista è quella del 17 ottobre al Live Club di Trezzo sull'Adda (MI).