Il ventesimo album Binary

La regina del folk rock alternative è arrivata a quota venti con l'ultimo album Binary in uscita il prossimo 9 giugno per la Righteous Babe Records, l'etichetta discografica da lei stessa fondata.

E dal 1990 che la cantautrice di Buffalo Ani Difranco sforna quasi un album all'anno con il suo inconfondibile stile che rivela un mix di influenze: dall'indomato folk al rap, passando per il rock e la musica d'orchestra.

Come dice la stessa DiFranco il folk non è soltanto uno stile musicale ma uno stile di vita. Lo stesso che Ani trasferisce nella sua musica, una produzione autobiografica ed insieme politicamente impegnata.

Il nuovo album Binary sarà disponibile in pre-order sul portale PledgeMusic sia in versione Cd che vinile, insieme alla possibilità, per tutti i fan che acquisteranno Binary, di avere in esclusiva tracce bonus e gadget speciali (libri, T-shirt, poster, stampe).

Ani DiFranco si prepara anche alle date del tour che supporteranno il nuovo album e che la vedranno protagonista di due live italiani a Roma il 4 luglio a Villa Ada e il 5 luglio a Milano al Carroponte.