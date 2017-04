U2 e Rihanna nel nuovo disco

Il nuovo disco di Kendrick Lamar si chiama DAMN e sarà disponibile dal 14 aprile.

Un disco di grandi collaborazioni quello del rapper statunitense che già nelle scorse settimane aveva svelato le prime indiscrezioni e pubblicato il singolo Humble.

Per questo nuovo disco il rapper Kendrick appare in copertina con una semplice t-shirt bianca ma nasconde all'interno grandi sorprese, a giudicare dai nomi che hanno contribuito all'uscita di DAMN. Eccone alcuni: U2, Rihanna, BadBadNotGood, the Alchemist, James Blake, Mike WiLL-Made It, DJ Dahi, 9th Wonder, Greg Kurstin e molti altri ancora.

In vista dell'uscita di venerdì 14 aprile Kendrick Lamar ha postato sul suo profilo instagram, insieme alla copertina dell'album, anche la tracklist completa di DAMN. E proprio in questa che spiccano i nomi celebri di Rihanna e degli U2 rispettivamente nei brani Loyalty e XXX.

Il rapper non ha chiarito esattamente in che veste gli artisti porteranno il loro contributo ma manca davvero poco per scoprirlo. Intanto vi proponiamo l'ascolto del primo singolo, dal titolo Humble, contenuto nell'album.