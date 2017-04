In arrivo un documentario, un live album e un disco blues

I Black Sabbath non faranno più musica dal vivo e questo lo hanno confermato già da tempo ma quello che non sapevamo è che non smetteranno di rivelarsi ai fan in altre forme artistiche, prima fra tutte un film documentario.

Reduci dai loro 81 concerti in giro per il mondo con il The End Tour, i Black Sabbath adesso si dedicano al missaggio delle registrazioni degli ultimi concerti, per poter pubblicare a breve un live album.

Sembrerebbe poi non esserci alcun dubbio sulla realizzazione del documentario, è solo questione di tempo, questo è quanto afferma il chitarrista della band Tony Iommi durante un’intervista alla NBC News.

Il gruppo precursore del metal potrebbe anche finalmente sfornare quel tanto atteso album blues che più e più volte è stato rimandato per impegni di vita e tour, quest'ultima è un'altra rivelazione rilasciata dal bassista Geezer Butler.

Le notizie che circolano sono tante e ci tengono col fiato sospeso, per fortuna tutte scongiurano l'abbandono della scena musicale da parte dei Black Sabbath.