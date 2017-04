Un nuovo album per ritornare se stessi

È uscito il nuovo album dei Goldfrapp dal titolo Silver Eye il settimo lavoro discografico del duo inglese.

Creativi e potenti Alison Goldfrapp e Will Gregory ritornano sulla scena elettronica con un album che unisce più che mai le qualità stilistiche del sinth di Will alle doti vocali da soprano di Alison, riuscendo a creare l'atmosfera perfetta per qualsiasi dance party o viaggio trascendentale.

L'album Silver Eye che è disponibile dallo scorso 31 marzo è stato anticipato da alcuni brani presenti nella versione standard del disco. I Goldfrapp hanno esordito con il singolo Anymore girato sulle spiagge di Fuerteventura nelle Isole Canarie, per proseguire con le canzoni Ocean e Moon In Your Mouth.

A distanza da quattro anni da Tales Of Us edito nel 2013, i Goldfrapp irrompono con un disco elegante e schizofrenico allo stesso tempo dove fondono il meglio della loro esperienza. Dalle atmosfere oniriche di Tales of Us alle soluzioni più elettroniche da dancefloor di Anymore, il duo di Bristol non ci fa mancare proprio nulla.

Complice il terreno di sviluppo del progetto di Silver Eye, infatti, è nato in collaborazione con Bobby Krlic meglio noto come The Haxan Cloak (che ha prodotto anche l'ultimo album di Björk) e John Congleton (ex frontman dei The Paper Chase).