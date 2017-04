Un nuovo brano dal brano

La super band degli 'A Perfect Circle' lancia un nuovo inedito durante uno dei live di Las Vegas.

Sono già a lavoro per un nuovo album gli 'A Perfect Circle' e mentre proseguono con le date dei loro concerti in giro per gli Stati uniti regalano ai fan un nuovo brano inedito, Feathers, eseguito rigorosamente live.

L'occasione si è presentata qualche giorno fa durante la performance al Pearl Concert Theatre di Las Vegas e la canzone sembra davvero grandiosa a giudicare dai video amatoriali sparsi per il web.

Gli 'A Perfect Circle hanno firmato un contratto con l'etichetta BMG e per la fine dell'anno promette di pubblicare un nuovo album, il quarto ancora senza titolo, come dichiara Billy Howerdel durante un intervista.

La band è attualmente in tour negli Stati Uniti ma nel frattempo si premura di lasciare tracce del nuovo progetto discografico e il brano Feathers, eseguito a Las Vegas, sembra promettere un grande ritorno.