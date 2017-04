Il grande ritorno con l'album '8'

È prevista l'uscita di un nuovo album dal titolo '8' per la band californiana degli Incubus che ritorna sulla scena musicale dopo una lunga pausa.

Gli Incubus di Brandon Boyd hanno sviluppato in questi anni un nuovo progetto musicale che si apprestano a pubblicare il prossimo 21 aprile. Un album dal titolo semplice '8' che arriva a seguito di una lunga pausa e che è stato anticipato dal singolo State Of The Art.

Dopo l'ultimo album 'If Not Now, When' del 2011 e, la pausa a tempo indeterminato che la band aveva dichiarato di voler prendere, finalmente gli Incubus ritornano con nuovo vigore. Esordisco con il singolo State Of The Art rilasciato attraverso la piattaforma Spotify che è già disponibile per il digital download. Ricordiamo anche che gli scorsi mesi gli Incubus avevano dato un assaggio del nuovo album '8' con le anteprime dei brani 'Nimble Bastard' e 'Glitterbomb'.

L'album '8' si comporrà di 11 brani e le previzioni della band per l'immediato futuro sono quelle di intraprendere un lungo tour estivo insieme ai Jimmy Eat World.