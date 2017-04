Il duo che non ti aspetti

Il loro nome potrà non dirvi molto ma il loro singolo Down sicuramente si, dato che è stato scelto come colonna sonoro della campagna Apple (iPhone 7 e AirPods).

I Marian Hill sono un duo di Philadelphia e rispondono ai nomi di Jeremy Lloyd, compositore e musicista e Samantha Gongol cantante del gruppo. I due pare si conoscano fin dai tempi del liceo e decisi a dare una svolta musicale alla loro carriera si sono presentati al grande pubblico con un nome ispirato al musical The Music Man, in particolare a due personaggi (Marian Paroo e Harold Hill).

Con il loro singolo Down i Marian Hill hanno presto scalato le classifiche in tutto il mondo, entrando al quinto posto nella classifica statunitense di Shazam e nella top 30 italiana.

La loro è una musica fatta di elettronica, blues e jazz (il sassofonista Steve Davit è uno dei loro più assidui collaboratori) e sono stati giudicati dal New York Times come tra i più influenti gruppi di musica elettronica e R&B.

Il brano Down fa parte dell'album Act one uscito per Republic Records nel 2016 che era stato preceduto da due EP, Play del 2013 e Sway pubblicato nel 2015.