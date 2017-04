Arriva il nuovo singolo Me enamoré

Mi sono innamorata è la traduzione della nuova canzone di Shakira, Me enamoré, disponibile da ieri sugli store online.

Il nuovo brano pubblicato dalla cantante colombiana è un concentrato di energia e una spumeggiante dichiarazione d'amore che Shakira fa al suo fidanzato, il difensore del Barcellona Gerard Piqué.

Il singolo Me enamoré, rigorosamente in spagnolo, anticipa l'imminente album della bella Shakira del quale ancora non si conosce il titolo, e che è stato preceduto dal fortunato brano Chantaje.

Nello scatenato ritmo in stile Shakira, Me enamoré parla del primo incontro della coppia durante la Coppa del Mondo FIFA 2010, quando la cantante fece esplodere lo stadio con il suo celebre brano Waka Waka.

Il nuovo album di singoli, l'undicesimo nella carriera di Shakira, promette bene a giudicare dalle anticipazioni di Chantaje e Me enamoré, che è stato annunciato in un modo alquanto singolare. La cantante, infatti, ha selezionato alcuni dei suoi fan per pubblicizzare l'uscita del brano.

I fortunati estratti si sono visti recapitare a casa una cartolina della cover ufficiale del brano con la notizia della sua uscita in radio. Compito dei fan è stato poi quello di diffondere l'indiscrezione in maniera virale attraverso i social network.