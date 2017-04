Un ritorno di fuoco

Tutti la ricordano come la frontwoman della band Gossip ma adesso Beth Ditto ritorna da solista con un singolo appena pubblicato dal titolo Fire.

Voce potente e graffiante che perfora i timpani è questa la voce di Beth Ditto, la ragazzona dell'Arkansas ex cantante dei Gossip, che ha appena pubblicato il singolo Fire. Il brano anticipa il suo primo album da solista Fake Sugar, che sarà presto in uscita, dopo l'ultimo prodotto insieme ai Gossip nel lontano 2012. La cantante ha rivelato durante un'intervista di lavorare all'imminente disco Fake Sugar da più di due anni e di aver scritto per questo almeno 80 brani.

Beth Ditto dopo il successo con l'ex band ritorna a lavorare con i produttori Jennifer Decilveo e Jacknife Lee e offre al pubblico un'anteprima di Fake Sugar, che uscirà il prossimo 16 giugno, con il brano Fire rilasciato per la BBC Radio.

L'album d'esordio di Beth Ditto come solista sarà un disco dall'impronta 'sudista ma non necessariamente country' come l'ha definito la stessa artista.