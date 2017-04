Il battito del cuore in realtà aumentata

La cantante islandese propone il video di NotGet, ultimo estratto dall'album Vulnicura, realizzato in realtà aumentata dove i tamburi di sottofondo mimano il battito del suo cuore.

L'album Vulnicura è il nuovo disco della cantante pubblicato a gennaio 2015 che ruota intorno ai processi di guarigione dalle ferite amorose. Il termine Vulnicura deriva da 'vulnus' (ferita) e 'cura' ed è in questo progetto musicale che Björk condensa i suoi stati d'animo a seguito della rottura con l'artista Matthew Barney.

Il brano NotGet ha come sottotitolo 11 mesi dopo (la rottura della relazione appunto) e si sviluppa con un sottofondo di tamburi che rappresentano il battito cardiaco della cantante e che ritroviamo anche nella canzone Black Lake. Björk, per la realizzazione del video di NotGet, si è totalmente astratta dalla realtà per immergersi nelle nuove tecnologie.

Il video di NotGet è stato realizzato da Warren Du Preez e Nick Thorton Jones utilizzando la realtà aumentata ed è stato presentato ufficialmente all'Iceland Airwaves 2016 durante la Bjork Digital Exhibition.