Unico live italiano a Torino

È confermata la partecipazione di Richard Ashcroft al TOdays Festival di Torino il prossimo 26 agosto. L'unica data italiana del cantautore britannico che torna nel bel paese a distanza di sette anni.

L'occasione del TOdays Festival, che lo vedrà esibirsi come headliner insieme a Mac DeMarco, The Shins, Pj Harvey e Band Of Horses, è propizia per la promozione del suo ultimo album These People pubblicato a maggio 2016.

L'ex leader dei Verve si esibirà alla vigilia del ventennale dell'uscita dell'album Urban Hymns che ha portato alla gloria la band di Wigan. These People è riuscito a piazzarsi, appena pubblicato, al terzo posto della UK Album Chart rimanendo poi per cinque mesi consecutivi nella Top 200 degli album.

L'ultimo singolo estratto Black Lines conferma l'inconfondibile stile del carismatico Ashcroft che fa pensare a These People come al ritorno dei più fortunati successi del passato. L'album contiene le ballate 'This Is How It Feels', 'Out Of My Body', 'They Don't Own Me' e 'Black Lines' che strizzano l'occhio alle magiche atmosfere di 'The Drugs Don't Work' o 'A Song for the Lovers'.