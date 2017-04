Dal pop alla musica sperimentale

Alchemaya, un nome che racchiude in se la parola 'alchimia' sarà il nome del nuovo album del cantautore romano che al momento si dedica a un progetto di musica sperimentale.

È proprio dall'etimologia del nome alchimia (in greco significa fusione) che bisogna partire per spiegare il nuovo lavoro di Max Gazzè. Alchemaya è la fusione di musica sinfonica e sintetizzatori che creano qualcosa che va oltre il solito pop. Un prodotto ricercato e dal significato espanso.

Max Gazzè in Alchemaya è abbracciato dalla musica prodotta dai 50 elementi della Bohemian Symphony Orchestra di Praga guidata dal maestro Clemente Ferrari e dai sintetizzatori di Roberto Procaccini. Il risultato è quello che lo stesso cantante definisce musica sintonica (crasi dei termini sinfonica e sintetizzatori) presentato in anteprima nel concerto sold out di Spoleto lo scorso 1° aprile.

L'artista Gazzè che ha reso sempre un pop non convenzionale, forte dell'esperienza acquisita e degli studi a quali si dedica costantemente (filosofia, storia, fisica quantistica) eleva la sua musica a un nuovo status generando grande apprezzamento.

Gli appuntamenti live di Max Gazzè proseguiranno ancora prima dell'uscita del nuovo album che è previsto per l'estate con il nome di Alchemaya. I prossimi concerti saranno quelli di Firenze l'8 aprile al Nuovo Teatro dell'Opera, Milano in due date l'11 e il 12 al Teatro Arcimboldi, Padova il 13 al Gran Teatro Geox e Torino il 14 aprile all'Auditorium del Lingotto.