Presto il nuovo album

La cantante rivela al pubblico il primo singolo Pleasure tratto dal suo nuovo album in imminente uscita. Il nome del brano è anche il nome dell'album di Leslie Feist che ritorna sulle scena dopo Metals edito nel 2011.

Un'artista arrivata al suo quinto album ma che fin dal suo esordio ha dimostrato enorme talento e un'innata poliedricità che le ha valso importi riconoscimenti. Ricordiamo che Metals appena uscito è entrato al numero 9 della Billboard, è stato riconosciuto miglior album dell'anno dal New York Times e ha vinto premi come il Juno Awards e il Polaris Prize.

Una voce sofisticata e ritmi intensi sembrano caratterizzare anche l'album Pleasure che è stato registrato in pochi mesi tra New York, Parigi e Stinton Beach. La scelta del nome Pleasure per l'album, come afferma la stessa Leslie Fest è: 'Come se stessi piantando un seme o profetizzando qualcosa di meraviglioso. L'esperienza del 'piacere' può essere lieve o profonda, qualcosa di effimero o talvolta più duraturo ma ugualmente motivante. Il modo di guardare le cose quando sia ha una motivazione è come guardarle sotto una luce diversa, più luminosa'.

Pleasure sarà disponibile a partire dal 28 aprile nel frattempo ascoltate il singolo omonimo dell'album.