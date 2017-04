Un nuovo album per reinvetare se stessa

L'esuberante energia di Nelly Furtado irrompe in un nuovo album. I punti di forza della sua musica: flessibilità e capacità di mischiare tra di loro vari generi dal synth-rock al R&B passando per le ballate.

Il nuovo disco si chiama The Ride e arriva a cinque anni di distanza da The Spirit Indestructible anticipato da un brano che non è presente nel disco ed è stato annunciato dalla cantante come bonus track il titolo è Island Of Me.

Questo è il sesto album della cantautrice canadese che ritorna con una produzione indipendente per Nelstar Music, tutte le canzoni sono state scritte a due mani con John Congleton che è anche il produttore di The Ride.

Il sapersi reinventare e sperimentare della Furtado si sono trasferiti sapientemente in questo nuovo lavoro discografico che propone brani come 'Sticks and Stones' dalla linea synth-rock, alternandosi con le ballate solo piano di 'Phoenix' e 'Carnival Games' per arrivare alla canzone 'Pipe Dreams' dal sapore R&B in chiave contemporanea.

Ecco la tracklist completa dell'album The Ride disponibile sul mercato discografico dal 31 marzo.