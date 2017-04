Le sorprese del loro primo live show

I Radiohead danno il via al sold out tour nordamericano con il primo concerto in Florida all'American Airlines Arena di Miami. Il loro live è stato aperto da Dudu Tass & the Kuwaitis, un progetto musicale israeliano che incrocia cultura ebraica e islamica, ed è proseguito con i più grandi classici della band.

Una inaspettata sorpresa per i fan è stata, dopo aver ascoltato Climbing Up the Walls, Morning Bell e I Might Be Wrong, trovare in scaletta il brano The Tourist che la band non suonava live dal 2008. Anche se quello di The Tourist non è stato l’unico elemento sorpresa del live!

Un episodio imbarazzante si è palesato con l'accidentale diffusione del recente singolo di Bruno Mars, That's What I like, appena prima di suonare Climbing Up the Walls.

Chi ha assistito a un concerto dei Radiohead sa che la band spesso introduce i brani creando effetti sonori mischiati a live radio, ma questa volta c'è stato un incontrollato imprevisto che Tom Yorke e soci non hanno molto gradito.

I Radiohead proseguiranno con il loro tour a supporto del fantastico album A Moon Shaped Pool anche in Europa. Le performance live nel vecchio continente saranno accompagnate dall'ospite d'eccezione James Blunt.

Per le esibizioni italiane dovremo aspettare il prossimo giugno, gli appuntamenti fissati sono quelli di Firenze all'Ippodromo del Visarno il 14 giugno e quello dell'I-Days Festival il 16 giugno all'Autodromo di Monza.