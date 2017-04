Il duo che fa da solista

Dan Auerbach de The Black Keys si divide dal socio Patrick Carney per l'uscita di un suo album da solista, Waiting on a Song.

Chi può dire se The Black Keys funzionano meglio in coppia che da solisti? Sicuramente possiamo affermare che funzionano lo stesso dato che sia Patrick Carney che Dan Auerbach di tanto in tanto si staccano dal vortice del gruppo per proseguire in autonomia. Carney nel gruppo dei Drummer da lui stesso fondato e Auerbach nei The Arcs e da solista.

Waiting on a Song è, infatti, il suo secondo album che uscirà il prossimo 2 giugno distribuito dall’etichetta di sua proprietà Easy Eye Sound. Il nuovo album di Dan Auerbach vedrà collaborazioni con numerosi artisti: Mark Knopfler, Duane Eddy, John Prine ed alcuni membri dei Memphis Boys.

Intanto possiamo ascoltare il suo primo singolo estratto dall'album che si chiama Shine on Me. Uno scanzonato, brillante e fuori dalle righe video che lo vede protagonista vincitore di un demolition rally i cui avversari sono un cane, un gatto e una rana!

Nonostante i tratti psichedelici sembra promettere bene, in attesa di ascoltare gli altri brani di Waiting on a Song vi proponiamo il video di Shine On Me